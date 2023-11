La Francia spicca un mandato d' arresto contro Assad per ' crimini contro l' umanità'

Questo momento è storico e la" in questo caso " ha l'opportunità di consolidare il principio secondo cui non esiste immunità per i crimini internazionali più gravi, anche ai massimi livelli".

Lusso personale a 580 mld nel 2030: D'Arpizio (Bain): «Morte del ... fashionmagazine.it

Michel Ciment, critico cinematografico, morto in Francia: una perdita ... Tendenzediviaggio

La magistratura francese ha spiccato oggi un mandato d’arresto nei confronti del presidente siriano Bashar al Assad per crimini contro l’umanità per l'attacco chimico del 2013.(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, che seguono i rialzi di Wall Street e dell'Asia, dopo che ieri sono stati pubblicati dati migliori delle attese per l'inflazione statunitense di ott ...