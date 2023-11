La Dieta mediterranea compie gli anni | sfida tra le scuole Coldiretti e FedeGroup premiano gli chef in erba

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La13: domani alle ore 9.30 a Città della ScienzaCampania ela festeggiano con il contest “Frutta e verdura: i sapori del futuro dalla tradizione all’innovazione sostenibile” che vedrà 2000 studentesse e studenti degli istituti agrari e alberghieri della Campaniarsi all’ultimo dolce, preparato rigorosamente a impatto e a chilometro zero. Ingredienti fondamentali saranno innovazione e sostenibilità. Salirà sul podio dei vincitori chi avrà realizzato il miglior dessert a base di frutta e verdura di stagione del proprio territorio, in piena linea con quella filosofia e quei principi del mangiare sano che hanno valso allail riconoscimento Unesco di Patrimonio ...

" Laè in modo scientificamente provato il regime alimentare più sostenibile al mondo , perché fa bene alla salute delle persone (in senso fisico e nel senso della convivialità), alla ...

Dieta Mediterranea: festa a scuola a Caserta per 13mo compleanno Agenzia ANSA

NAPOLI. AL SUOR ORSOLA BENINCASA SI FESTEGGIA LA DIETA ... TeleIschia

“La Dieta Mediterranea è in modo scientificamente provato il regime alimentare più sostenibile al mondo, perché fa bene alla salute delle persone (in senso fisico e nel senso della convivialità), alla ...Dal 2016 al Suor Orsola è diventata ormai una tradizione consolidata l’appuntamento annuale con il ciclo di lezioni magistrali ideato per celebrare con un approfondimento scientifico il ‘compleanno’ ...