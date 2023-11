La Corte suprema britannica boccia i ricollocamenti dei migranti in Ruanda

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Laha pronunciato un secco no, all’unanimità, sull’idea di mandare i richiedenti asilo che arrivano nel Regno Unito in, paese che non offre sufficienti garanzie per ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il premier: per l'immigrazione abbiamo altri piani Sullo stesso argomento: Lad'appello inglese boccia il governo: no ai migranti in Ruanda Labritannica ha pronunciato un secco ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha adottato per la prima volta un codice di condotta Il Post

La Corte suprema del Regno Unito ha dichiarato illegale il contestatissimo piano Ruanda voluto dal governo britannico, all'interno della sua stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento ...Secondo i giudici l'accordo sottoscritto dal governo Sunak è "illegale": il paese africano non offre garanzie sul rispetto dei diritti umani. Il premier: per l'immigrazione abbiamo altri piani ...