La Corte Costituzionale deve decidere sul diritto alla sessualità dei detenuti 

(Di mercoledì 15 novembre 2023) AGI - Il 5 dicembre laè chiamata a esprimersi sulla possibilità per i detenuti “di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia”. Così scrive Fabio Gianfilippi, giudice della Sorveglianza di Spoleto, nell'ordinanza con cui ha mandato gli attiConsulta accogliendo l'istanza di un uomo che lamentava “le conseguenze negative che l'assenza di intimità con la compagna sta avendo sul suo rapporto di coppia a cui tiene particolarmente e al quale considera legato il proprio reinserimento sociale”. I colloqui interrotti per "comportamenti non consoni" Interpellato dal giudice, il direttore della casa circondariale di Terni ha fatto sapere che per i colloqui è prevista la “vigilanza ...