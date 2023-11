La Commissione Ue taglia le previsioni di crescita 2023 per l’Eurozona +0 | 6% e l’Italia +0 | 7% Germania in recessione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Laeuropea ha presentato mercoledì le atteseeconomiche di autunno. Rivisto al ribasso il pil del, previsto a +0,6% per ile +1,2 per il 2024, in discesa rispetto allo 0,8% e all’1,3 previsti a settembre. Lachiuderà quest’anno in, con il pil a -0,3%, perché “la perdita di potere d’acquisto dovuta all’elevata inflazione e all’inasprimento delle condizioni di finanziamento grava su consumi e investimenti”, ha spiegato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. “In futuro, i consumi privati sono destinati a riprendersi, spinti dagli aumenti dei salari reali. Insieme alla ripresa della domanda estera, ciò dovrebbe sostenere un moderato rimbalzo della, allo 0,8% ...