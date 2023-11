La classe costretta a ripetere la Maturità | la versione di due studentesse | «Ora possiamo parlare | cosa è successo» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) «Adesso la situazione è conclusa per davvero, o almeno lo speriamo». Inizia così ilpubblicato su TikTok da duedella5°A del liceo linguistico Galileo Galilei di Spadafora, in provincia di Messina, tornata sui banchi di scuola aladopo che la scorsa estate sono emerse alcune irregolarità negli esami svolti. «Tutti siamo stati trattati allo stesso modo. Abbiamo avuto qualche aiutino ma molto generale. Nessuno sapeva che domande sarebbero capitate all’esame», assicurano le due ragazze. A proposito del ricorso presentato da una loro compagna, che ha dato il via poi alla battaglia legale che ha portato al secondo esame di, le dueaggiungono: «Era rimasta insoddisfatta del suo voto e ha presentato ricorso. ...