La battaglia di Al-Shifa Stati Uniti critici con Israele | Iran freddo con Hamas

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il raid nell'ospedale ritenuto un covo dei terroristi. Trovate armi (manega), non gli ostaggi. La protesta dei medici di Gaza e dell'Oms, la Casa Bianca prende le distanze dall'operazione. Per la prima voltaordina l'evacuazione anche aree del sud della Striscia. Tensioni col Libano, Hezbollah "pronta" ma Teheran non vuole farsi coinvolgere