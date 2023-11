Killer Elite | film su Italia1 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, alle 21:20 in tv su, va in onda il. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.” è und’azione e thriller del 2011 diretto da Gary McKendry. Ladelsegue Danny Bryce, interpretato da Jason Statham, un ex agente delle forze speciali britanniche che viene coinvolto in un intrigo mortale. Dopo che un suo amico e mentore viene catturato da un mercenario arabo, Danny viene costretto a tornare in azione e formare una squadra di agenti altamente addestrati per completare un’immensa serie di ...