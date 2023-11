Juventus-Inter | già sfida scudetto? La colpa è anche di chi insegue!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Al ritorno della pausa per le nazionali, ci sarà il tanto atteso derby d’Italia in campionato.al momento hanno staccato le inseguitrici in classifica, risultate nettamente inferiori alle aspettative. CLASSIFICA – Tra le previsioni estive per il campionato di Serie A 2023-24, era difficile pronosticare un antipasto di scontrogià a fine novembre. Infatti,si sfideranno nel derby d’Italia con rispettivamente sei e otto punti di vantaggio sul Milan terzo in classifica. Stefano Pioli vive una posizione molto delicata, come l’ha vissutaRudi Garcia prima dell’esonero e il subentro di Walter Mazzarri al Napoli. Tra chi si credeva contendente al titolo nazionale, sicuramente sono da segnalare le delusioni di Lazio e Roma. Emblematico il derby ...