Juventus-Inter anticipata dalle leggende | domani esibizione – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023)si giocherà domenica 26 ma giàci sarà un derby d’Italia: quello delle. Il Corriere dello Sport dà un riepilogo dell’evento. L’ANTICIPO –a Roseto degli Abruzzi. Non è, ovviamente, cambiata la sede del derby d’Italia di domenica 26, ma la partita a scopo benefico fra ledelle due squadre. Fra i nomi dei presenti, fatti oggi dal Corriere dello Sport, ci sono Fabrizio Ravanelli, Salvatore Schillaci, Javier Zanetti e Zé Maria, solo per citarne alcuni. «Sono felice di portare questo evento per una giusta causa», ha detto al quotidiano romano l’organizzatore Francesco Nardone. Fonte: Corriere dello Sport-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...