Juve | una buona notizia per Brambilla | ecco Stramaccioni

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lantus Next Gen vuole risalire la classifica nel girone B di serie C e ha una nuova risorsa: da una settimana è tornato ad allenarsi...

L'attaccante inglese è in uscita dal Manchester United dopo aver rotto con l'ambiente, i bianconeri hanno preso informazioni e sono pronti a portare avanti i dialoghi ma solo acondizione: in ...

"Juve, una big della Premier punta Iling: lo vorrebbe già a gennaio" Corriere dello Sport

Calciomercato Juve, una squadra di Premier League piomba su Iling Jr: la situazione JMania

La Juventus guarda in casa Sassuolo, ma non sarebbe propensa ad investire 30 milioni su Berardi, piace di più Daniel Boloca, centrocampista 24enne del Sassuolo, rumeno naturalizzato ...Nove punti di vantaggio sul quinto posto non vogliono dire nulla, ma almeno danno qualche indicazione del buon lavoro svolto e della possibilità seria, continuando così, di arrivare ...