Juve | senti Pimenta | ‘Lavoriamo al ricorso per Pogba’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 2023-11-15 12:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Rafaelasi dice speranzosa contro la squalifica di Paul Pogba per doping. L’agente del 30enne centrocampista francese dellantus ha dichiarato al quotidiano britannico The Guardian: “Stiamo lavorando a unin appello. Essendo avvocato, so che bisogna discuterne soltanto a livello legale. Per ora l’unica cosa che posso dire è che ho una speranza. Ogni volta che gli capita qualcosa di brutto, Paul fa del suo meglio per trovare una lezione e impararla. Mi piace questo aspetto del suo carattere, l’ho sempre trattato bene e con il massimo rispetto. L’ho conosciuto quando era ancora un ragazzino e ora è padre di tre figli”. LA CRONISTORIA – Pogba è risultato positivo al testosterone sintetico nel ...