Juve | Paganini | «A gennaio operazione importante | il preferito…»

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Le parole di Paolo, giornalista della Rai, sulle strategie dellantus. Tutti i dettagli in merito Paolo, giornalista volto noto della Rai, ha parlato in esclusiva antusnews24.com. Di seguito le sue parole sullantus. Capitolo centrocampo. Qual è il nome preferito di Giuntoli e quello in pole per?«Sicuramente lantus afarà un’a centrocampo. Che tipo diva ancora definitivo: laè da tanto tempo che sta cercando un regista. È stato accostato il nome di Phillips, o Hojbjerg, che non sono registi classici. Forse il profilo più vicino alle corde di Giuntoli, e alle esigenze di Allegri, è quello di Samardzic ...

..., Del Sole) Audace Cerignola - Catania 1 - 0 (Malcore) Brindisi - Avellino 0 - 4 ... Karic (B), Ciuferri, Oviszach (G))Stabia - Foggia 0 - 0 Picerno - Potenza 3 - 1 (De ...

Paganini: «Juve, operazione importante a gennaio» - ESCLUSIVA Juventus News 24

Paganini: «Il Napoli chiede Milik. Possibile scambio con la Juve» Juventus News 24

Paganini in ESCLUSIVA: «Juve, operazione importante a gennaio. Ecco il preferito di Giuntoli e Allegri». Le sue dichiarazioni In esclusiva a Juventusnews24.com è intervenuto il noto giornalista Rai Pa ...Quella difesa che sta mantenendo la Juventus in scia ai nerazzurri (-2) e in corsa per il titolo. Danilo e i compagni di reparto se non riescono a tenere la porta inviolata… Leggi ...