Judy | la storia di un' anziana piena di debiti

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Sky cinema 2 ore 21.15 con Renee Zellweger, Rufus Sewell, Michael Gambon. Regia di Rupert Goold. Produzione Gran Bretagna 2019. Durata: 2 ore LA TRAMAGarland la stella di "Il mago di Oz" e "E' nata una stella" è ormaie al tramonto (la sua voce non è più quella di una volta).die collo spavento di perdere la custodia della prole, accetta una scrittura per una serie di concerti in Inghilterra. Il pubblico l'applaude ancora, masa di essere prossima alla fine. Che arriverà poco tempo dopo PERCHE' VEDERLO per la splendida interpretazione di Renèe Zellweger (che difatti ebbe un meritatissimo Oscar). La Zellweger non s'accontenta di dare della Garland un'immagine fisicamente plausibile. E' lei a cantare ...