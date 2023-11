Jokic affonda i Clippers | Indiana ferma Philadelphia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Seconda giornata per la Nba Cup: Dallas ko, vincono Lakers e Heat DENVER (STATI UNITI) - Torna la Nba Cup ma la musica non cambia, nè per Denver, nè per i. Il solito Nikola(32 punti, 16 rimbalzi e 9 assist) guida i Nuggets alla vittoria per 111-108, la nona in undici gare di regular