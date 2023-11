Jennifer Aniston alla fine ha parlato | “Matthew | ecco cosa faccio ogni giorno”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023)haanche lei,. In un lungo post ha raccontato al mondo quanto voleva bene e quanto le manca il suo “fratellino”Perry. Tra gli attori del cast di Friends,sembrava aver preso peggio la scomparsa dell’attore. Dopo le parole di di Matt LeBlanc (Joey) e Courteney Cox (Monica), anche lei dedica un lungo post su Instagram all’amico e collega. “Oh ragazzi, questa è una ferita profonda. Dover dire addio al nostro Matty è stata un’ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima. Tutti noi sperimentiamo una perdita a un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dell’amore. Essere in grado di affrontare davvero questo dolore ti permette di sentire momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno ...