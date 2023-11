Jannik Sinner e l’amore | dopo la rottura con Maria Braccini c’è una nuova fiamma nella vita del tennista azzurro?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il tennis prima di tutto. Questione di mentalità, perchénon sembra avere altro per la testa: “Vado a letto pensando a cosa fare per migliorare il mio gioco”, ha detto l’atleta in una recente intervista. La determinazione che lo accompagna in campo per battere gli avversarsi pare proprio avercela ancheprivata, di cui però non conosciamo molto, complice la volontà dell’altoatesino di esternare poco la sua quotidianità anche se, siamo certi – essendo un argomento non attinente al tennis – rappresenti per lui un aspetto secondario. Fin dalle prime ‘racchettate’ con i giganti del tennis, il ragazzo era accompagnato dalla modella; ma la loro storia d’amore è terminata pare proprio per le troppe assenze di, spesso in giro per ...