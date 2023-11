Iva Zanicchi | “Stimo Meloni | sminuiscono ogni suo successo Molte artiste hanno paura a difenderla”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “? Ho stima. Sapevo che le avrebbero reso la vita molto difficile”. Parla Iva, cantante amatissima, e domani anche da domani sarà una caposquadra a “Io canto Generation” con Gerry Scotti su Canale 5. Nello show,è la caposquadra di quattro ragazzi compresi tra i 10 e i 15 anni mentre gli altri capisquadra saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. In giuria invece si siedono Orietta Berti, Al Bano, Michelle Hunziker e Claudio Amendola. Intervistata dal Giornale, tiene a precisare che, pur lontana ormai dalla politica attiva- – è stata europarlamentare nel Pdl- , lei “segue tutto”. Non ha mai nascosto la sua simpatia umana e politica per la premier. Già alle politiche del settembre 2022 di chiarò di “amare” Berlusconi, ma di fare il tifo per la ...

Non a caso, sono proprio le canzoni la parte più riuscita di Amore +, lo spettacolo teatrale ... lapure, voi no. E poi siete lunghe: due ore e mezza. Negli ultimi tempi mi sono vaccinato ...

Iva Zanicchi: "Stimo Meloni, sminuiscono ogni suo successo. Molte ... Secolo d'Italia

A 83 anni Iva Zanicchi torna al cinema il Resto del Carlino

Iva Zanicchi ora si mette a fare il giudice in un talent «Ma no, a Io canto Generation sono una caposquadra. Né giudice né tantomeno coach, che non sono capace di fare». Quindi «Duetterò con i conco ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...