Iva Zanicchi | Dopo il Covid la gente si è incattivita

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 15 novembre 2023) «Mi divertirò a duettare con i giovani» Il Giornale, di Paolo Giordano, pag. 27 Ivaora si mette a fare il giudice in un talent? «Ma no, a Io canto Generation sono una caposquadra. Né giudice né tantomeno coach, che non sono capace di fare». Quindi? «Duetterò con i concorrenti della mia squadra». In quali canzoni? «Ah per me va bene tutto, io mi adatto a cantare anche le canzoni di oggi. Qualcuno sceglierà di interpretare con me Zingara e io mi dovrò confrontare con Mon Amour di Annalisa». A gennaio Ivacompirà 83 anni e da domani per sei settimane sarà in prima serata su Canale 5 in Io canto Generation. Gerry Scotti conduce: «E il presentatore più amato, è uno stakanovista e ama la musica in modo feroce. Sa che canta Zucchero da dio?». Nello show,è la caposquadra di quattro ragazzi compresi tra i 10 e i 15 ...