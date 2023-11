Italia | Spalletti vuole i gol | i 5 nomi per la qualificazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Kean, Raspadori e Scamacca: ecco i trea cui si affida l’attacco dell’per la qualificazioni. Dietro a loro Colpani e Frattesi Lucianoalla ricerca dei gol azzurri per arrivare allasenza passare dallo psicodramma nazionale dei playoff. Il tecnico dell’, come riportato da La Gazzetta dello Sport, deve fare affidamento a cinque uomini gol in avanti. A cominciare dai tre attaccanti Kean, Raspadori e Scamacca, tutti e tre diversi per caratteristiche, ma tutti pronti a fare la loro parte. Oltre a loro fiducia a Colpani, che a Coverciano porta il maggior numero di gol segnati fra tutti i convocati, e Frattesi, capocannoniere della nazionale di