“Italia in prima fila sulla messa in opera del Pnrr” | la Commissione Ue sbugiarda sinistra e iettatori

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “indell’è uno dei Paesi in“. Arriva direttamente da Bruxelles la smentita di quanti continuano a sostenere una presunta difficoltà del governo nella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A fronte delle ritrite indiscrezioni che parlano di un sentimento di preoccupazione in seno alla, è stato un portavoce dello stesso governo Ue a chiarire che le cose non stanno affatto così. LaUe: “L’innellaindel” “Ad oggi l’ha già ricevuto 85,4 miliardi di euro di fondi del Recovery and Resilience ...