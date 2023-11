Italia in lutto | addio per sempre alla famosa giornalista

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 novembre 2023)per lo sportno e per il giornalismo. È morta lasportiva all’età di 59 anni. La donna dasi occupava di raccontare il calciono con una grande passione per lo sport e la comunicazione. Laha lavorato per anni in diversi programmi Tv e radio. La camera ardente saràcamera mortuaria del campus biomedico di Roma dalle 8 alle 10 di domani, giovedì 16 novembre 2023, mentre il funerale si terrà alle ore 11cappella di San Nicola al Borghetto dei pescatori a Ostia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Autobus con a bordo studenti tamponato da un tir: il bilancio choc Leggi anche: Forte scossa di terremoto in: dov’è successo Alessandra Bianchi è ...