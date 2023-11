Italia | Colpani | «Ho scoperto della convocazione solo sui social»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Le parole di Andrea, centrocampista del Monza, dopo la primain Nazionale. I dettagli Andrea, centrocampista del Monza, ha parlato ai canali ufficialiNazionale. LE PAROLE– «Hoda un post degli ‘Azzurri’, sapevo di essere stato pre-convocato, ma non avevo la certezza. Ci speravo perché sto dando il massimo con il Monza. È un’emozione pazzesca essere qua a Coverciano e giocare per la Nazionale. Il mio mito? Totti. Spalletti? ha una grande personalità, ti fa stare tranquillo. Il timore di non qualificarci agli Europei ci fa alzare il livello di concentrazione».