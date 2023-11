Istituti professionali | Brugnoli Confindustria | “Serve rapido via libera a ddl Valditara”

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Conto alla rovescia per l'avvio in Commissione al Senato dell'iter parlamentare del Ddl con cui il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, ridisegna missione e tempi della scuola tecnico professionale accorciando dal prossimo anno scolastico la filiera formativa con una nuova sperimentazione 4+2, 4 anni di istituto tecnico e 2 anni di super Its Accademy. Eincrocia le dita: la discussione sul provvedimento infatti è prevista per la prossima settimana e il testo potrebbe approdare in aula in prima lettura, nelle speranze del ministro, già entro il 15 dicembre. Un iter veloce contando sulla trasversalità del consenso politico su uno dei temi più discussi nel mondo del lavoro: la mancanza di mano d'opera. Ed è quello che auspica il vicepresidente di, Giovanni, che ...