Israele | il prof Parsi sugli attentati di Hamas e Netanyahu

L'analisi di Vittorio Emanuele Parsi sulla situazione israeliana: "Persino gli israeliani che ricevono cospicui aiuti militari americani non fanno quello vogliono gli Stati Uniti". La figura di ...

Appello 120 prof Sapienza, 'condanna Hamas ma Israele è abusivo' Agenzia ANSA

Dopo l'appello dei prof. Il rettore tira dritto:: "I progetti con Israele non saranno toccati" il Resto del Carlino

Da Bianca Berlinguer si parla della drammatica crisi in Medio Oriente, e in particolare sulla reazione di Israele dopo l'attacco di Hamas .Nell'Aula Magna gli atleti e le atlete dei mondiali (argento per gli uomini, quarto posto e record italiano per le donne). I temi: conciliare studio e agonismo, il valore del gruppo nella crescita per ...