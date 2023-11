Israele-Hamas | ok Consiglio sicurezza Onu a risoluzione su ‘pause umanitarie’ a Gaza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Ildidelle Nazioni Unite ha approvato con 12 voti a favore e tre astensioni (Regno Unito, Stati Uniti e Russia) una bozza dipresentata da Malta che chiede “pause e corridoi umanitari urgenti e prolungate in tutta la Striscia diper un certo numero di giorni per consentire l’accesso di aiuti”. Laapprovata è la prima dagli attacchi del 7 ottobre scorso e dall’inizio della guerra dicontro. Tutti i precedenti tentativi erano stati bloccati dai veti incrociati. L'articolo proviene da Italia Sera.

(LAPRESSE) – Sono almeno 11.255 le persone rimaste uccise nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas, tra cui 4.630 bambini, 3.130 donne e ...L'astensione degli Stati Uniti Gli Stati Uniti si sono astenuti sulla risoluzione, ha spiegato Greenfield, perché "non c'è una condanna di Hamas per gli attacchi a Israele del 7 ottobre", ma rispetto ...