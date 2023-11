Israele entra nell' ospedale al-Shifa Netanyahu | Non colpiamo deliberatamente i civili Erdogan | Bomba o non bomba | la tua fine è vicina

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Oms ha perso i contatti con i medici, dalla struttura sarebbe arrivato un rifiuto all'evacuazione dei pazienti. Gallant: "Non ci fermiamo finché le nostre truppe non completano la loro missione: distruggere Hamas e riportare i nostri ostaggi a casa dalle loro famiglie". Il Qatar negozia uno scambio: tre giorni di tregua in cambio di 50 ostaggi