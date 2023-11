Israele conferma | morta la soldatessa Noa | ostaggio di Hamas

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Le forze di difesa israeliane hannoto la morte di Noa Marciano,di 19 anni dello Stato ebraico presa indail 7 ottobre scorso. L'organizzazione estremista palestinese aveva diffuso un video in cui la ragazza leggeva una dichiarazione e poi ne aveva mostrato il cadavere, affermando che fosse stata uccisa da un attacco aereo di Tel Aviv. Intanto il ministro degli Esteri diattacca il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres: "Non merita" di guidare l'Onu, ha fatto sapere Eli Cohen da Ginevra.

È un'importantedella speranza suscitata dal loro primo incontro in presenza esattamente ...è lo stesso che ha raccomandato a Netanyahu " fermo restando il diritto di autodifesa di" ...

Secondo Israele, Hamas avrebbe ampliato gli scantinati sotto il complesso trasformandoli in un vasto centro di comando, come parte di una strategia che utilizza i civili per tutelarsi ...Mentre Israele fa di tutto per tenere i civili lontani dal pericolo ... Khader Zaanoun, il quale ha inoltre confermato la presenza di carri armati israeliani nel campus dell’ospedale. “Ho visto sei ...