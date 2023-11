Israele | carri armati nell’ospedale di al-Shifa Hamas | “Crimine contro l’umanità”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov – L’esercito dientra pureprincipale di Gaza. La guerra è guerra e chi dice il contrario vive in una dimensione poco reale. Certo è che, anche in guerra, possono esistere delle convenzioni o dei limiti, dei minimi aggiramenti. Tel Aviv sembra averli messi tutti da parte, o quasi, senza troppi complimenti. E allora via all’assedio pure all’ospedale di al-, certamente con delle motivazioni ufficiali (tra cui quelle relative ai comandi dinascosti anche in strutture mediche) ma con una foga che si percepisce solo dalle notizie che, ormai copiosamente, provengono dal Medio Oriente. L’esercitoentradi AlCome riporta l‘Ansa, sono oltre 100 i soldati dell’esercito israeliano entrati nella struttura. ...