Irresistibili | Intramontabili | Da tramandare - Panorama Collezione in edicola

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Effetto stupore Dai grandi classici da, ai contemporanei, ai colorati, ai romantici, fino ai più tecnologici. Una selezione di gioielli e orologi di rara bellezza, altissima manifattura e straordinario valore. In ogni caso, si tratta sempre dioggetti d'arte. Numeri preziosi L'andamento del mercato dell'alta gioielleria, come quello dell'orologeria, sta vivendo un momento di crescita sia a livello creativo, sia a livello di business. Lo dimostrano i dati economici del settore, il successo delle collezioni e le sempre più affollate aste dedicate ai beni di lusso. Tendenze Un tipo di design avveniristico degli orologi che sta puntando sui dettagli, i nuovi modi di indossare i gioielli per le nuove giovani compratrici internazionali, la ricerca di materiali inediti e poco convenzionali da abbinare ai diamanti. Ecco i nuovi trend ...