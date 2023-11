Inviato di Rai 3 aggredito a bastonate | Le vuoi in testa? | violenza brutale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Vincenzo Marinacci è figlio di Nicandro Marinacci, ex deputato di Forza Italia ed ex sindaco di San Nicandro Garganico (Foggia), balzato agli onori della cronaca a gennaio per essere indagato nell'inchiesta sui falsi diplomi che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui il padre (per gli atti sarebbero stati pagati all'istituto dei Marinacci fino a 25mila euro). Ieri Vincenzo, che è consigliere comunale ed ex candidato sindaco per il centrodestra, è tornato sotto i riflettori per l'aggressione ai danni del giornalista Stefano Maria Sandrucci e di un operatore del programma "Mi Manda RaiTre", che si trovavano nel comune foggiano per girare un servizio sulle scuole private e sugli istituti paritari. "Lein? Te ne devi andare! E tu devi smettere di riprendere, se no non vi faccio tornare indietro", urla con ...