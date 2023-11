Interruzione viaria a Fiumicino | chiusa la rampa dal Ponte 2 Giugno in direzione Portuense per lavori di manutenzione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 novembre 2023)– Il Comune diha annunciato importanti cambiamenti nella viabilità locale a causa diprogrammati per la sostituzione dell’elettrodotto del. Dal 20 novembre al 10 dicembre 2023, sarà quindilain uscita dalindi via. Questa decisione è stata presa per consentire lo svolgimento deidi trivellazione orizzontale controllata (TOC). Isullain uscita delL’amministrazione comunale diha emanato un’ordinanza dirigenziale in queste ore, che ...