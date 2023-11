Inter | parla la moglie di Inzaghi | “Ci siamo ambientati subito | sempre uniti nelle difficoltà”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ladi Simone, Gaia Lucariello, ha raccontato a Chi la quotidianità in casa: “Cisenza problemi. Nostro figlio Lorenzo gioca già a calcio, è un attaccante e tifacome Simone (ndr). Ci sono state ovviamente dellecon mio marito, non è facile da sostenere emotivamente, marimastidi fronte ai problemi. Dopo 14 anni insieme ci capiamo al volo, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte”. SportFace.

La 40ennedel trasferimento a Milano con marito 47enne, allenatore dell', e i figli Sui social confida: "Li uso pochissimo" . E spiega perché Sposati da 5 anni, genitori di Lorenzo e Andrea, 10 e 3 ...

Juve Inter, parla Polverosi: «A Torino capiremo se la tecnica prevarrà sulla forza» Juventus News 24

Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve-Inter per il titolo. Napoli a Tudor Pianeta Milan

''Ho nascosto il viso e ho iniziato a piangere'': la moglie di Simone Inzaghi rivela come reagisce agli insulti verso il marito ...E ora si parla anche di operazione per l’esterno colombiano Appena quattro presenze, nessuna da titolare. In totale 97 minuti giocati. Sono questi i numeri di Juan Cuadrado da quando veste la maglia ...