Inter | oggi la ripresa degli allenamenti | Inzaghi lavora su due – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’di Simone, in attesa dei match delle Nazionali, torna are ad Appiano Gentile. Tante le assenze alla. ASSENZE – Simone, dopo la vittoria con il Frosinone, aveva dato qualche giorno di pausa ai suoi calciatori che erano rimasti a Milano senza la chiamata in nazionale. Come spiega Tuttosport nell’edizione odierna, l’effettueràlaalla Pinetina. Il tecnico piacentino lavorerà in vista del derby d’Italia di domenica 26 contro la Juventus, con un gruppo abbastanza ristretto. A Milano sono rimasti anche Henrikh Mkhitaryan e l’infortunato Juan Guillermo Cuadrado. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino-News - Ultime notizie e ...