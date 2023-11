Inter | mistero Cuadrado | scarso minutaggio e condizioni incerte | nerazzurri pronti a tornare sul mercato

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Avrebbe dovuto portare nuova linfa sulla corsia destra, dando il cambio, quando necessario, a Denzel Dumfries, ma Juan, fin qui, non si è praticamente mai visto. Soltanto 97 minuti per il colombiano, arrivato in estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Juventus ed...