Inter | l’agente di Lautaro Martinez | “C’è rapporto di fiducia con il club Arriveremo a un accordo per il rinnovo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “C’è undicon l’. Credo chead unmolto buono sia per ilche per il calciatore. Il ragazzo è con la testa al 100% per la squadra e lavoro per arrivare ad un”. A parlare, ospite ai microfoni di TvPlay, èdi, Alejandro Camano. “Per noi è importante che l’sia disposta ad ascoltarci nonostante il calciatore abbiamo un contratto già fino al 2026. Voglio ringraziare ilper questa possibilità”, aggiunge. “E’ importante per me che ci sia la possibilità chepossa restare a vita all’, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, ...