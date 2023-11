Insigne via dal Toronto | torna al Napoli? L’ex agente svela l’intenzione

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023)capitano delto dal Canada ed è in città, si susseguono già le voci di mercato: sarebbe possibile rivederein azzurro? L’avventura di Lorenzoin Canada non sta andando come sperato. Risultati negativi e prestazioni non all’altezza,capitano delnon sta vivendo un momento felicissimo per la propria carriera. Ecco perché l’avventura con ilFC potrebbe concludersi ben prima di quanto immaginato.ancora alesclude il possibile ritorno Nelle scorse ore, infatti, “Lorenzo il Magnifico” èto nella sua, godendo di alcuni giorni di relax. La notizia ha subito fatto ...