Inquinamento record a New Delhi | pioggia artificiale in arrivo | come funziona

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per risolvere il problema ricorrente dell’a New, il governo intende ricorrere allache, secondo pareri concordanti, potrebbe abbassare la tossicità dell’aria. Nelle ultime due settimane, l’indice di qualità dell’aria a Newha costantemente superato la soglia di 450, quasi dieci volte il limite accettabile, e accade sempre più spesso. Un vero rompicapo per le autorità alla ricerca disperata di una soluzione. Il piano reso noto dal ministro dell’Ambiente prevede l’inseminazione delle nuvole, una tecnica per produrre, che consentirebbe di ridurre i livelli di. La realizzazione del piano dipenderà dall’ottenimento dell’approvazione della Corte Suprema indiana e possibilmente di un ...