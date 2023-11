Inquinamento elettromagnetico | Floridia Avs | ' Fdi vuole alzare i limiti | non hanno a cuore la salute dei cittadini'

La senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia accusa il senatore Pogliese di Fdi e la sua proposta di aumentare i limiti dei campi elettromagnetici, alzando così l'dannoso ...

Inquinamento elettromagnetico, la destra alza i limiti Il Manifesto

Floridia: "La norma sull’elettromagnetismo, presentata da Pogliese di Fratelli d’Italia, che aumenta i limiti dei campi elettromagnetici dagli attuali 6 ai 15 Volt/m nei luoghi dove si permane per più ...Talvolta nascoste negli alberi, spesso sui tetti vicino ai vecchi camini, occultate per non creare l’allarme visivo, le onde ci accompagnano nella vita domestica. Per capirci, l’elettrodomestico più ...