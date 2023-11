Ingiustificato Anche Cottarelli boccia lo sciopero Con chi se la prende

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Mancano poche ore alloindetto dai sindacati per la giornata di venerdì 17 novembre. Se n'è parlato nel corso della trasmissione "Stasera Italia" in onda il 15 novembre su Rete4. Ospite in studio era Carlo, docente dell'Università Cattolica di Milano.critica la scelta stessa di indire unogenerale. Secondola misura non sarebbe affatto giustificata. Scontro sullo, primo round a Salvini@CPI a #StaseraItalia: "A me la legge di bilancio non piace ma non giustifica unogenerale" pic.twitter.com/OYlV1x9bjq — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 15, 2023 "Sono d'accordo con quello che ha detto la Cisl - ha detto- ...