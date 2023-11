Inghilterra | Tomori | “Per me un ottimo avvio di stagione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Laè iniziata bene. Questa è la terza convocazione consecutiva, quindi sono molto felice di come stanno andando le cose. Ho bisogno di trovare maaggiore continuità così da continuare ad essere sempre qui convocato”. Parla così dal ritiro dell’il difensore del Milan Fikayoai microfoni di BBC Radio. “Siamo già qualificati, quindi avremo la possibilità di far scendere in campo chi ha giocato meno o chi punta a farsi vedere in vista degli Europei. Si tratta di una grande opportunità per tutti”, sostiene il calciatore rossonero.fissa anche gli obiettivi personali: “Stones e Maguire sono giocatori di alto livello e il CT ha sempre fatto affidamento su di loro. Sto cercando di mettermi in mostra”. SportFace.