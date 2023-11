Inghilterra-Malta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024. Giochi già fatti per entrambe le squadre, con gli inglesi già qualificati e gli ospiti eliminati.si giocherà venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi hanno dominato letteralmente il girone con 16 punti in sei partite. La Nazionale di Southgate si è così qualificata alla fase finale con due giornate di anticipo, tanto da avere tre punti di vantaggio sulla seconda. Percorso decisamente negativo per i maltesi, essendo ultimi con o punti. La Nazionale di Marcolini punta a chiudere il cammino con onore, anche se sarà molto difficile contenere la forza degli inglesi. LE...