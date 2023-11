Infortunio De Ketelaere | le condizioni del trequartista dell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ecco leattuali delDevisto l’riscontrato durante l’allenamento a Zingonia Uno dei giocatori più attesi in casa Atalanta è sicuramente Charles De: rimasto fermo ai box causaal ginocchio. La pausa Nazionale capita proprio al momento giusto per recuperare terreno, ma quali sono ledelbelga? Attualmente risulta che Desi sia allenato ancora a parte a Zingonia alternando palestra e campo. Si attendono aggiornamenti su un possibile miglioramento in vista della gara contro il Napoli tra una settimana.