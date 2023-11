Industria italiana Autobus | nuovo finanziamento dal Governo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutitavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la questione. Per quanto concerne ilassetto societario, i sindacati e le tute blu di Valle Ufita non hanno ottenuto risposte. Lo stesso per quanto riguarda la situazione debitoria dello stabilimento di Flumeri. Dal Dicastero di via Molise hanno, comunque, garantito la produzione fino a marzo del prossimo anno, è stato stanziato unda 22 milioni di euro. Non sono stati fatti nomi però per quanto concerne le manifestazione d’interesse nelle aziende che vogliono entrare a far parte del gruppo IIA. Tutto rinviato al 2024, possibile la riunione di untavolo per il prossimo gennaio. . ...