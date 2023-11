Incubatore d’impresa 2024 | c’è tempo fino al 30 novembre per candidarsi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Rimarrà apertoal 30prossimo il bando per partecipare nelal progettodi Bergamo Sviluppo, l’azienda speciale della Camera di commercio di Bergamo. Finanziata dalla Camera di commercio di Bergamo, la struttura ha sede al POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica della provincia di Bergamo localizzato a Dalmine. Il progetto prevede due sezioni, una destinata a supportare la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore terziario/servizi, la seconda destinata ad accompagnare progetti a elevato contenuto tecnologico nel settore manifatturiero. Possono presentare domanda aspiranti imprenditori, singoli o associati, startup innovative e imprese e spinoff universitari. Le imprese devono essere attive da non oltre 12 mesi per la sezione ...