Incontro Biden-Xi | “Sulla Terra c’è posto per il successo di Usa e Cina”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – "Il pianetaè abbastanza grande perché"e Stati Uniti "possano avere". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, arrivato oggi 15 novembre nella residenza di Filoli, una quarantina di chilometri a sud di San Francisco. Ad accoglierlo, al suo arrivo alle 11.15 ora locale, le 20.15 in Italia, è stato il presidente americano Joe. Dopo la stretta di mano, i due leader sono entrati nella residenza. "Le tensioni non devono sfociare in un conflitto", ha dettiall'inizio dell'con Xi, sottolineando "l'importanza che noi due ci comprendiamo chiaramente". E ha poi affermato che "possiamo lavorare insieme su intelligenza artificiale e clima". "Per due grandi paesi come lae gli Stati Uniti voltarsi le spalle a vicenda ...