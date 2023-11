Incidente in fabbrica | i familiari di Anila disperati fuori dall’azienda Intervengono i carabinieri 

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per stabilire la responsabilità dell’sul lavoro in cui ha perso la vitaGrishaj è stato aperto un fascicolo. La giovane, di origini albanesi, aveva 26 anni e da cinque lavorava alla Bocon, azienda specializzata nella produzione di surgelati, che si trova in via Montello a Pieve di Soligo. Ieri, martedì 14 novembre, è morta schiacciata da un macchinario dell’imballaggio al quale era rimasta incastrata. La macchina l’ha colpita schiacciandole le vertebre. È deceduta sul colpo. L’è avvenuto poco dopo le 16. Morte Alina, momenti di tensione davanti all’azienda Momenti di tensione all’esterno dell’azienda di surgelati, nel Trevigiano: alcunidella ragazza sono stati allontanati dai carabinieri, in quanto particolarmente agitati, riporta Leggo. Il papà, che non sarebbe stato avvisato ...

Un altro operaio, di 59 anni, è deceduto in unsul lavoro che si è verificato all'interno del polo chimico di Ravenna. L'uomo, per cause ancora da chiarire, è stato colpito da un escavatore ...

Treviso, incidente sul lavoro alla Bocon di Pieve di Soligo: morta un'operaia di 26 anni Corriere

Treviso, giovane operaia di 26 anni muore schiacciata da un ... Open

La morte dell'operaia 26enne nell'azienda di surgelati nel trevigiano. Sarebbe rimasta incastrata in un macchinario per l'imballaggio ...È morta a soli 26 anni Grishaj Anila, operaia di origini albanesi, in un terribile incidente sul lavoro a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso.