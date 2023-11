Inchiesta Covid | archiviato il procedimento nei confronti di Antonio Limone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il 25 ottobre scorso, dopo tre anni di indagini preliminari intense, avviate in origine per fatti legati all’emergenza-19, il gip del Tribunale di Napoli Fabrizio Finamore, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Simone de Roxas, ha disposto l’archiviazione delpromosso neidi, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, e di altri 15 indagati per una serie di reati che vanno dalla turbativa d’asta al peculato ed al falso materiale e ideologico“. Lo rende noto un comunicato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nel quale si ricorda che sono passate al vaglio della Sezione II – Pubblica Amministrazione della Procura di Napoli “oltre 2000 pagine di documenti e ...