Incastrato dal Dna sul cappellino | dopo 12 anni 72enne a processo per rapina

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Romano di Lombardia. Nel giugno 2011 avrebbe commesso unain un distributore di benzina di Romano di Lombardia e ora, dodici, è alla sbarra per rispondere del reato. Ad inchiodare Angelo Moretti, 72, con un passato criminale di tutto rispetto, considerato che ha trascorso 40in carcere, è il Dna trovato su unche aveva perso il giorno del colpo alla stazione di servizio. La pompa di benzina è gestita da due sorelle che ieri sono comparse in aula come testimoni. Maria ha ricordato quella giornata: “Mi trovavo con mia sorella all’interno del negozio del distributore quando è entrato un tizio con il passamontagna calato sul viso e un. Ci ha puntato contro la pistola e ci ha urlato di dargli i soldi. Così abbiamo fatto, ma ...