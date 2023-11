Incastrata con la testa in un macchinario | muore una giovane operaia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tragedia sul lavoro a Pieve di Soligo , in provincia di Treviso. Grishaj Anila, un'di 26 anni di origini albanesi , è morta in un'industria alimentare dopo essere rimastacon la ...

Tragedia sul lavoro a Pieve di Soligo , in provincia di Treviso. Grishaj Anila, un'operaia di 26 anni di origini albanesi , è morta in un'industria alimentare dopo essere rimastala testa all'interno di un macchinario. Lo schiacciamento le è stato fatale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, soccorritori e vigili del fuoco. L'azienda in cui lavorava la ...

